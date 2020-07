Medici in ferie, saltano le visite prenotate da mesi ai pazienti con patologie croniche

Il Covid, come si va ripetendo da tempo, non ha fermato le altre patologie e con esse le traversìe dei pazienti. La riorganizzazione sanitaria dovuta all’emergenza epidemica ha ‘mischiato le carte’ e a farne le spese – molto spesso – sono proprio i pazienti che già vivono una situazione di vulnerabilità.

In questo periodo c’è un altro fattore che può rendere problematica la vita ai pazienti: si chiama ‘ferie dei medici’. Ferie sacrosante, beninteso, ma che nell’economia della situazione possono costituire un ostacolo non da poco per i cittadini che hanno bisogno di cure.

E’ il caso del padre di Loredana, una lettrice che ci ha scritto per ‘denunciare’ quanto accaduto. “Sono figlia di un paziente ottantaduenne, cardiopatico e ormai non più autosufficiente, in farmacoterapia ed ossigenoterapia.

Conoscendo i tempi di attesa per una visita specialistica, circa otto mesi fa, o forse più, ho prenotato una visita al fine di monitorare le condizioni di salute di mio padre ma, ancor più, di rinnovare il piano terapeutico per l’erogazione del farmaco che lui assume quotidianamente. La visita era stata fissata per questa settimana ma a ridosso della stessa mi è stato comunicato che era stata annullata in quanto lo specialista era ora malato e poi in ferie. Mi è stato anche chiesto di ‘sprogrammare’ la visita programmata e di prenotarne un’altra”.

Dunque tutta una serie di tentativi per risolvere la questione, perchè il nuovo piano terapeutico per il papà non poteva più essere procrastinato. Telefonate su telefonate alla Asrem non hanno dato l’esito sperato. “Anche quando qualche operatore mi ha risposto, mi è sembrato che il problema non fosse di competenza di nessuno. Tutti hanno riconosciuto l’esistenza del problema, ma nessuno ha saputo trovare una soluzione”.

Poi la chiamata, dopo due giorni, ad un dirigente dell’Azienda sanitaria. Anche questa poco risolutiva. “Sarebbe bello, e credo di farmi portavoce di molti, se qualcuno ricordasse al boss che i problemi dei pazienti sono anche problemi suoi, anzi sono innanzitutto problemi che lui è chiamato a risolvere, per il mandato che ha”.

La cittadina, indignata, si chiede se sia giusto ‘sprogrammare’ la visita programmata mesi orsono per prenotarne una nuova “che mi sarà fissata fra mesi e mesi”. E ancora: “E’ logico che i medici, dopo un lungo periodo di emergenza covid, con blocco di tutte le attività sanitarie programmate, fruiscano adesso delle ferie?” ed “E’ sensato lasciare delle specialità completamente scoperte autorizzando le ferie a tutti nello stesso periodo?”

La conclusione è amara e beffarda e suona all’incirca così: negare la terapia necessaria ad un paziente ha lo stesso effetto che congelarlo.