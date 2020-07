Da anni si parla della ristrutturazione e del recupero dell’ex mattatoio di Campobasso. L’antico edificio che si trova in via Garibaldi, di fronte alla Questura e vicino alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate, cade a pezzi. Questa mattina, 29 luglio, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la rimozione di alcune parti pericolanti. Non è la prima volta che succede: a marzo del 2019 è stato pure necessario transennare il parcheggio per evitare pericoli.

Oggi poi l’intervento del personale del nucleo SAF – Speleo Alpino Fluviale che, con l’ausilio dell’autoscala, hanno operato in sicurezza dall’alto.

“La rimozione delle parti pericolanti effettuata permetterà l’accesso da parte dei tecnici, a seguito del quale potranno avviarsi i lavori di riqualificazione che permetteranno di donare nuova vita all’edificio”, commentano dal Comando del 115.

L’ex mattatoio che ospitava un canile per randagi, dopo la ‘guerra’ tra i cittadini residenti e l’ex amministrazione Di Bartolomeo, era stato messo in vendita. L’asta però non è andata a buon fine. Quindi era stato inserito dall’ex amministrazione guidata da Antonio Battista nel progetto sul recupero delle periferie finanziato dal Governo. Il progetto ha subìto dei rallentamenti e solo il mese scorso l’attuale governo Gravina ha assegnato i lavori allo studio tecnico associato Mannelli-Gianni-Andreini.