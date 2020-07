Un 84enne di Campobasso è stato soccorso in eliambulanza dopo aver accusato un malore sulla spiaggia di Vasto marina, nell’area al confine con San Salvo marina in contrada San Tommaso, poco dopo le 13 di oggi, 2 luglio.

L’anziano si sarebbe sentito male durante una passeggiata con alcuni vicini di casa di un residence sul mare. Si tratta di un’area dove sorgono diversi residence, nonché hotel, ristoranti e case private che si affacciano sul mare.

A soccorrere l’uomo è stato proprio un giovane che abiterebbe nello stesso palazzo, un 16enne di Carunchio (provincia di Chieti).

Immediate le richieste di aiuto al 118 e in pochi minuti l’arrivo dell’elicottero da Pescara. Il velivolo è atterrato proprio in spiaggia, in una zona poco frequentata dai bagnanti. Sul posto anche il 118 di San Salvo, i carabinieri e la Guardia Costiera di Vasto. All’arrivo dei soccorritori l’84enne era cosciente, quindi è stato trasferito all’ospedale Renzetti di Lanciano.

Impossibile non rilevare come nel vicino Abruzzo si è ricorsi in tutta fretta a un elicottero per un soccorso in spiaggia, mentre in Molise la costa è stata lasciata praticamente senza 118.

Foto per gentile concessione di zonalocale.it