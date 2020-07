‘Luoghi del cuore’ Fai, tra i candidati il Museo dei Misteri di Campobasso

Il Museo dei Misteri di Campobasso, grazie all’Associazione Misteri e Tradizioni, è candidato tra ‘I Luoghi del Cuore’ della Fai, il Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa San Paolo, per riscoprire, valorizzare e tutelare il patrimonio monumentale, artistico e paesaggistico del nostro Bel Paese.

Giunto alla sua decima edizione, il censimento del Fai permette di scegliere ‘I Luoghi del Cuore’, tra i luoghi del vastissimo elenco di tesori del territorio italiano, tra cui anche il Museo dei Misteri di Campobasso, e nuovi siti di particolare rilevanza storica, architettonica e artistica da valorizzare.

Per poter votare il Museo dei Misteri di Campobasso c’è tempo fino al 15 dicembre 2020, basta un semplice click, seguendo il link dei Luoghi del Cuore Fai https://www.fondoambiente.it/luoghi/museo-dei-misteri-campobasso-molise?ldc o andando sul sito ufficiale dell’Associazione misterietradizioni.com.

“In questo anno particolare dove causa covid-19 anche i nostri Misteri si sono fermati – dice Giovanni Teberino – valorizziamo ancor di più il nostro patrimonio unico al Mondo. Ognuno di noi è emotivamente legato a luoghi unici che rappresentano una parte importante della nostra vita e che vorremmo fossero protetti per sempre, come il Museo dei Misteri e gli “Ingegni” che ne custodisce, un modo per valorizzare il Museo che siamo abituati a vivere ogni giorno, soffermandoci sul valore della sua presenza nella nostra quotidianità e nel territorio in cui viviamo”.