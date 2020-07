Lieto fine per i gattini sul tetto della scuola. Messi in salvo e adottati

I gatti sul tetto della scuola Ragioneria di Termoli sono stati messi in salvo e adottati. A renderlo noto è la stessa cittadina che aveva segnalato il rischio per i felini e lanciato un appello, lo scorso 9 luglio.

“Volevo cogliere l’occasione per fare i miei ringraziamenti più sinceri all’assessore Rita Colaci (assessore comunale all’Ambiente, ndr) che come sempre nonostante mille difficoltà burocratiche non si tira mai indietro e in prima persona ha risolto in tempi brevi la salvezza dei gattini, un grazie anche alla volontaria dell’Oipa della sessione Campobasso S.T. e ai vigili del fuoco e i vigili urbani per la disponibilità nel salvataggio dei gattini”.