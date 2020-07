L’ex Lupo Augustus Kargbo trascina in B la Reggiana. Confermato il portiere Raccichini

A Campobasso ha lasciato un bellissimo ricordo: giocate d’alta scuola, accelerazioni da centometrista, qualche gol pesante. Era scritto che dovesse spiccare il volo in categorie superiori. E così è stato. Parliamo di Augustus Kargbo, attaccante della Sierra Leone classe ’99 che proprio ieri sera, 22 luglio, ha trascinato la Reggiana in serie B dopo 21 anni di attesa. Sua la rete decisiva che ha steso il Bari e mandato in orbita la squadra emiliana.

Nella stagione 2017/2018 ha contribuito in maniera pesante alla salvezza dei Lupi. Peccato che si sia trovato nel capoluogo nel momento sbagliato: inutile anche ricordare la gestione De Lucia-Leone... Restano però i suoi occhi colmi di felicità dopo un gol fatto, un dribbling riuscito e soprattutto dopo il traguardo finale raggiunto.

La sua è una di quelle storie a lieto fine che tanto fanno bene alla vita, oltre che al calcio. Fu ospitato in una casa famiglia al suo arrivo in Italia prima di essere lanciato sul campo dal Campobasso: per lui sei gol in totale e tante magie.

Su di lui, che è di proprietà del Crotone, ci sono già gli occhi di diverse società sia di serie A (si parla dell’Udinese, ndr) che di serie B: il futuro sembra scritto, Augustus deve solo prendere il treno buono per fare una carriera luminosa. E’ quello che si augurano anche i tifosi rossoblù che sono molto legati a lui. Tra l’altro, verrà a Campobasso la settimana prossima per un saluto.

Intanto, il club di Corso Vittorio Emanuele ha ufficializzato un’altra conferma: si tratta del portiere Matteo Raccichini, classe 2000, che prese il posto di Natale a metà stagione. Un elemento di categoria che ha fatto discretamente nel corso della rimonta rossoblù. L’accordo con l’estremo difensore segue quelli con i vari Cogliati, Dalmazzi, Menna, Vanzan, Brenci, Candellori, Bontà e Tenkorang. Oltre al nuovo arrivo Di Domenicantonio. FdS

Foto Raccichini SS Campobasso Calcio