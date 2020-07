Le previsioni in Molise

LUNEDI’ 13 Sono solo velature di passaggio quelle che transiteranno oggi sulla nostra regione: le nubi, che per la prima parte della giornata copriranno un po’ il sole, sono destinate ad andare via nel pomeriggio quando prevarrà una condizione di tempo più bello e soleggiato. Continua a scendere la colonnina di mercurio: sarà caldo ma senza eccessi. E attenzione anche ai venti che potrebbero passare da deboli a moderati. La tendenza dovrebbe accompagnarci per tutto questo inizio di settimana a causa dell’alta pressione che minaccia la stabilità atmosferica tipica del mese di luglio. Ciò significa che qualche improvvisa giravolta non è affatto da escludere.

MARTEDI’ 14 Riconquista qualche grado la giornata di oggi segnata da una prevalenza di tempo stabile e soleggiato. Le poche nubi in transito al mattino in alto Molise e sul capoluogo di regione non devono destare preoccupazione: già dal pomeriggio tornerà a splendere incontrastato il sole soprattutto lungo la costa e in pianura.

MERCOLEDI’ 15 Anche per oggi ci attendono estesi spazi soleggiati appena guastati da una debole instabilità diurna. La temperatura non sarà mai rovente ma il clima resterà tutto sommato gradevole.