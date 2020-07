Inaugurazione in piazza Falcone per il nuovo Infopoint di Campomarino, luogo di servizi, di promozione territoriale ma anche di grande attenzione all’ambiente, dove è possibile acquisire informazioni su eventi, territorio, escursioni e posti da visitare ma anche ricaricare smartphone e bici elettriche e riempire le bottiglie d’acqua per evitare la plastica grazie alle opzioni della eco isola progettata dalla ditta di Fausto di Stefano, la Ecocontrol GSM.

Diverse le novità che l’estate 2020 propone a Campomarino, unica località balneare della Costa Molisana che può fregiarsi della bandiera blu punto oltre al sindaco Pier Donato Silvestri, presenti gli assessori Michele D’Egidio, delega al turismo, e Antonio Saburro, delega all’ambiente, che hanno lavorato con uno spirito di squadra che ha coinvolto tutta la Giunta e i consiglieri di maggioranza.

La presentazione della nuova guida turistica, con sezioni dedicate alla storia, alle spiagge, al porticciolo, alle feste e alle tradizioni, affidata a D’Egidio, che ha mostrato i nuovi depliant davanti a due ospiti speciali come il l’assessore regionale Vincenzo Cotugno e la deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione.

“Vivi Campomarino – commenta – è la prima guida turistica/ brochure del Comune di Campomarino. È stata realizzata in collaborazione tra Assessorato al turismo e Istituzione centro servizi turistico culturali. Per questa stagione turistica e per quelle che seguiranno abbiamo puntato ad una valorizzazione a 360 gradi del territorio. Nel nostro punto Informativo in piazza Falcone è possibile trovare e consultare anche brochure di altri comuni del Molise e delle isole Tremiti”.

Rimarcata l’importanza per l’ambiente con una Ecoisola che offre servizi turistici ma anche la raccolta delle bottiglie di plastica da riciclare e gli erogatori di acqua in una chiave eco-sostenibile,e con un punto di ricarica per bici elettriche.

“Si tratta di una struttura all’avanguardia e innovativa – spiega D’Egidio – che mette in risalto il connubio tra ambiente e turismo. Infatti, il turista oltre a ricevere informazioni potrà usufruire di erogatori di acqua, di punti di ricarica e-bike e di panchine per ricaricare gli smartphone. Tutto ciò è stato reso possibile dalla ditta Ecocontrol”.

Nei prossimi giorni sarà possibile prenotare gratuitamente tour guidati nel territorio campomarinese, alla alla scoperta di tutte le bellezze, sia storico-culturali che naturali, dal borgo dei murales al bosco Fantine, dagli oleifici alle cantine. Per accedere a questo servizio basterà recarsi all’infopoint oppure contattare il numero WhatsApp “Vivi Campomarino”.

E poi ci sono i mercatori, con artigiani, hobbisti e artisti che possono esporre le loro creazioni o le loro collezioni di libri e dischi per gli appassionati in via Alcide de Gasperi tutte le sere fino al 13 settembre. Oltre la Mostra mercato, i bambini potranno divertirsi con gonfiabili, giostre e artisti di strada.