Un finale di puntata tutto molisano quello di questa mattina, martedì 7 luglio, a Uno Mattina Estate. A fine trasmissione, i due conduttori, i giornalisti Barbara Capponi e Alessandro Baracchini, si sono collegati con San Giovanni in Galdo, piccolo borgo dell’entroterra molisano dove le vacanze sono gratuite.

In diretta dal centro del paese, l’inviata ha dialogato con il sindaco Domenico Credico che ha nuovamente rinnovato l’invito a chi volesse di trascorrere gratuitamente le vacanze in paese, ospite dei cittadini e dell’intera comunità. Con loro, a raccontare e a testimoniare l’accoglienza, due giovani che dal Lazio hanno deciso di fare domanda e di sconfinare in Molise per qualche giorno di relax. A loro, che sono stati i primi vacanzieri ad arrivare in paese con la nuova formula di soggiorno, una accoglienza eccellente: “Il sindaco – hanno raccontato davanti alle telecamere di Rai Uno – ci ha accolto al centro del paese, con un piccolo brindisi di benvenuto, insieme ad alcuni cittadini. Poi ci hanno mostrato la casa dove avremmo trascorso le nostre vacanze, un gioiello nel cuore del paese e ci hanno spiegato tutto, abbiamo qualsiasi cosa all’interno e inoltre ci hanno fornito una mappa per esplorare il territorio“.

“Tutto è stato preparato nei minimi dettagli – ha aggiunto la giovane – non possiamo fare altro che ringraziarli e fare loro i nostri complimenti per l’organizzazione“.

L’iniziativa, rilanciata su tutti i quotidiani italiani, ha avuto un ottimo riscontro dando un nuovo slancio al Molise e alle sue bellezze.