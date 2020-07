Le nuove strisce pedonali fra corso Fratelli Brigida e via Roma non ci sono già più. O meglio, non ci sono mai state, nel senso che i lavori sono stati lasciati a metà.

Gli operai si erano messi al lavoro sotto il sole di ieri mattina, giovedì 30 luglio, piazzando anche i birilli sulla pittura fresca, così da evitare che qualcuno ci passasse sopra a piedi o con le auto. Così ci si attendeva che dopo poco sarebbero tornati per completare l’opera, visto che soltanto le strisce più vicine ai marciapiedi sono state sistemate, mentre quelle al centro sono rimaste come prima. (qui sotto l’immagine scattata durante i lavori)

Ma a distanza di un giorno il lavoro non è stato terminato. Mentre i segnali di stop all’uscita del Borgo vecchio e alla fine di via Aubry sono state rifatti, le strisce pedonali per l’attraversamento no. (qui sotto le strisce a metà venerdì pomeriggio)