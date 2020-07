Lavori in corso in via Delle Frasche, traffico intasato e lunghe code

Da questa mattina, 9 luglio, sono in corso dei lavori in via Delle Frasche a Campobasso. Gli operai hanno chiuso il tratto che va dal ponte al semaforo, creando inevitabilmente grossi disagi alla circolazione delle auto.

In effetti, via Delle Frasche è uno sbocco fondamentale per smaltire il traffico proveniente sia dal quartiere di San Giovanni dei Gelsi che da Via Montegrappa e zona Nord. Chiudendola, molti si sono riversati sul lungo tratto di via Delle Frasche che porta alla casa di riposo ‘Pistilli’ e all’ex Istituto per Geometri. Tanti altri invece si sono messi pazientemente in coda su via San Giovanni attendendo anche un quarto d’ora prima di usufruire del semaforo verde.

La fila di auto, negli orari più critici, partiva dalla chiesa di San Pietro per arrivare al passaggio a livello di via Mazzini. Mettiamoci pure che il sole è tornato a battere forte…