Confetti rossi in casa D’Andrea per Gianpietro che ha conseguito brillantemente la laurea in “Ingegneria Industriale”.

Con impegno, determinazione e passione hai raggiunto un importante traguardo.

Non ci resta che augurarti il meglio, ad maiora semper”.

La tua famiglia.

“Credere in se stessi è uno dei mattoni più importanti nella costruzione di ogni impresa di successo.” (Lydia Maria Child)