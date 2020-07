Torna ad arbitrare in Serie A dopo quasi un anno e mezzo il fischietto molisano Luca Massimi. Il giovane direttore di gara della sezione di Termoli è stato designato per incontro fra Lazio e Brescia che si disputerà domani, mercoledì 29 luglio alle 19:30, per il trentasettesimo e penultimo turno della massima serie calcistica nazionale.

Massimi, che vanta 15 direzioni di gara in serie B e finora 1 in Serie A sarà coadiuvato dagli assistenti Fiorito e Mastrodonato, mentre come quarto uomo ci sarà Guida. Al Var ecco Di Paolo, mentre come assistente Var è stato scelto Longo.

Risale al febbraio 2019 l’unica altra gara diretta in Serie A da Massimi, che fu l’arbitro di Sampdoria-Cagliari dello scorso campionato. A gennaio 2020 aveva invece diretto Napoli-Perugia, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia.