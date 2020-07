Sarà la ‘Romeo e Rosalia Papponetti’ l’imbarcazione che porterà in mare un’immagine di San Basso per la deposizione della corona d’alloro in mare il prossimo 3 agosto, in occasione della festa del santo patrono termolese.

Il motopeschereccio dell’armatore Stefano Papponetti è stato sorteggiato oggi, 24 luglio, durante una insolita cerimonia che si è tenuta in municipio e non sul sagrato della Cattedrale, come accade solitamente. Sarà la terza volta per il suo motopeschereccio, ogni volta una emozione diversa. “Gli altri anni c’erano i miei genitori, quest’anno no ma ci saranno i miei figi’.

di 10 Galleria fotografica Sorteggio barca di San Basso 2020









Erano presenti, oltre al primo cittadino Francesco Roberti, il comandante della Capitaneria di porto, Francesco Massaro, Don Gabrele Mascilongo, parroco della Cattedrale, i rappresentanti della flottiglia termolese e gli esponenti dell’associazione ‘San Basso 7.0’ che cura gli eventi della festività.

Proprio Paola Marinucci, dell’assocaazione ‘San Basso 7.0’, ha fatto sapere che insieme al capitano Massaro si sia tentando di ottenere il via libera per far uscire in mare altre imbarcazioni a seguito di quella con l’immagine del Santo il 3 agosto. “Si onorano i caduti in mare” ha ricordato la Marinucci. Chiaramente non potrà partecipare il pubblico, in ogni caso.

Il sorteggio è stato rapidissimo. Alla prima estrazione è venuto fuori il bigliettino ‘W San Basso’, cui segue il nome del ‘vincitore’ come da tradizione. Subito dopo quindi il sindaco ha letto il nome della barca, ma ha fatto in tempo a dire “Romeo…” che un boato ha coperto qualsiasi altra voce. Enorme la felicità dei Papponetti.

A causa delle disposizioni anti covid-19, la barca non potrà avere con sé la statua di San Basso ma soltanto un’effigie. A bordo, oltre all’equipaggio, saliranno il vescovo Gianfranco De Luca e il sindaco Francesco Roberti. “San Basso verrà omaggiato nel rispetto delle regole. Proseguiamo la tradizione, questa edizione rimarrà negli annali” il commento del primo cittadino.

La tradizionale messa al mercato del porto delle ore 6 si terrà in piazza Duomo.

Intanto l’imbarcazione ‘Nuovo Trenta Carrini’ è stata sorteggiata come barca di riserva.