La lista dei contagiati che viola la privacy: 13 rom fanno denuncia per il caso del corteo funebre

Diffusione illecita di dai personali mossa da questioni razziali: con questa ipotesi di reato 13 cittadini di etnia rom residenti a Vasto hanno presentato un esposto contro ignoti in Procura in seguito al clamore mediatico social del corteo funebre di Campobasso che ha aperto a commenti offensivi, ingiurie e auguri di morte soprattutto su facebook.

La vicenda in sintesi è questa: lo scorso 30 aprile a Campobasso c’è stato un corteo funebre non autorizzato al quale hanno preso parte diverse decine di rom residenti, oltre che nel capoluogo di regione, anche in altri centri sia molisani che abruzzesi. Fra questi c’è Vasto, dove ben 26 persone sono state contagiate dal virus fra oltre le 100 del cluster.

Di questi 26 ora 13 fanno denuncia per “diffusione illecita di dati personali mossa nell’intento di ottenere soddisfazione morale legata a questioni di stampo razziale” tramite gli avvocati Danilo Leva e Antonello Cerella.

A metà maggio, dopo gli accertamenti sanitari sul contagio, i condomini dove vivono i positivi (ora guariti) erano stati dichiarati zona rossa, presidiati giorno e notte dalle forze dell’ordine. A Vasto era scoppiato il caos soprattutto per la “lista” con nomi, cognomi, date di nascita e residenza di persone contagiate dal coronavirus circolata su whatsapp e riferita ai partecipanti al corteo funebre.

Anche il sindaco di Vasto Francesco Menna aveva denunciato l’accaduto chiedendo maggiore responsabilità e dicendo che “oltre ai dati personali di malati Covid-19 diffusi in chat, su gruppi whatsapp e sui siti, stanno girando video violenti e questo mi ha spinto a presentare denuncia”.

I legali dei rom presentano ora un esposto in Procura denunciando la diffusione dei loro dati sensibili in violazione dell’articolo 167 bis sulla privacy. “Quello che è accaduto – hanno dichiarato gli avvocati in una intervista sul quotidiano Il Centro – ha attratto su di loro sdegno e disprezzo. A Vasto ci sono stati altri contagi ma i nomi non sono stati mai diffusi. Nel caso dei nostri clienti invece hanno reso la notizia di dominio pubblico con tutte le sgradevoli conseguenze che ha comportato e ancora comporta”.