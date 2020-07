La festa di una donna coraggiosa: S.Maria Maddalena, l’apostola degli apostoli

di don Mario Colavita

La storia di questa donna è travagliata, bella per certi aspetti per altri oscura. Stiamo parlando di Maria Maddalena o meglio Maria di Magdala.

Per chi non lo sapesse Magdala (da migdal= torre) era un villaggio vicino a Tiberiade sulle sponde del famoso lago in cui Gesù ha compiuto miracoli e soprattutto ha predicato la novità del regno di Dio. I romani la conoscevano con il nome di Tarichea, la città dove si commerciava il pesce secco e si produceva il garum una sorta di salsa molto buona e costosa apprezzata dai romani. La citta di Tarichea era famosa, lo storico ebreo Giuseppe Flavio ne parla nella sua descrizione e le fonti rabbiniche dicono che c’erano 18 sinagoghe.

Una di queste è stat recentemente scoperta è dell’epoca di Gesù, probabilmente in questa sinagoga Gesù è entrato per leggere e spiegare la Torah.

Qui si presume sia nata Maria forse verso l’anno 4 d.C. sempre a Migdal, Maria, donna aristocratica ha conosciuto Gesù si è messa alla sua scuola diventando una sua discepola.

La compagnia di Gesù non era costituita solo da uomini. Sappiamo dai vangeli che le donne dalla Galilea lo hanno seguito fino a Gerusalemme essendo poi state testimoni dei fatti della passione, morte e risurrezione.

Maria è una di queste testimoni. Per il vangelo di Giovanni è stata la prima a scoprire la tomba vuota, a parlare con gli angeli e dopo con il Risorto.

Purtroppo nel corso dei secoli, per una cattiva interpretazione del papa S.Gregorio Magno del VII secolo, la figura di Maria si è confusa con la prostituta salvata da Gesù e citata dal vangelo di Luca al capitolo 7.

Niente di tutto questo. Oggi Maria è riabilitata appieno, tanto che papa Francesco ha innalzato il giorno della commemorazione 22 luglio a grado di festa obbligatoria per tutta la chiesa cattolica.

Maria Maddalena è la donna che vide ciò che i discepoli non videro (S.Giovanni Crisostomo), è la discepola che incarna la passione per la ricerca dell’amato, l’apostola degli apostoli. Una donna forte, coraggiosa, intraprendente. Esempio per quanti sono appassionati di cercare la verità, trovarla e farla vita!

S.Tommaso d’Aquino dice che Maria di Magdala ebbe tre privilegi: quello dei profeti (meritò di vedere gli angeli); La sublimità degli angeli (di fatto vide Gesù risorto nel quale gli angeli desiderano fissare i loro sguardi); il compito degli apostoli fu la prima testimone della risurrezione di Cristo.

Nella basilica del santo sepolcro a Gerusalemme si conserva, vicino alla tomba vuota, il luogo della memoria dell’incontro tra Gesù Risorto e Maria di Migdal, la mirofora, portatrice del profumo.

In questa apostola della risurrezione l’immagine bella della donna che accoglie nella speranza il messaggio della risurrezione.

Nella foto ritratto di Maria Maddalena in Montefiore, Carlo Crivelli