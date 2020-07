Investimenti immobiliari online: la via prediletta, post-covid, dei risparmiatori italiani

L’avvento della pandemia ha letteralmente mutato le abitudini di ciascuno di noi, spingendoci a soluzioni in grado di far conciliare le nostre necessità con gli indispensabili comportamenti da adottare per arginare il diffondersi del virus. Un’esigenza che vale, ancor di più, in questa fase assai delicata, dove il covid-19, fortunatamente, sembra essere meno aggressivo, ma circola ancora pericolosamente nel nostro paese.

Durante il lungo lockdown, alcune attività hanno dovuto rivedere, radicalmente, l’approccio con la propria utenza o i potenziali nuovi clienti. Nella maggior parte dei casi, per quanto ovvio, buona parte dei settori industriali e dei servizi hanno registrato una brusca frenata delle proprie entrate economiche. Alcuni, però, hanno saputo reggere meglio l’onda d’urto del virus, dimostrando un ottimo grado di resilienza allo stesso.

Short trading immobiliare: in cosa consiste?

Uno dei casi più eclatanti, in tal senso, è costituto dal vertiginoso aumento degli investimenti immobiliare online, che hanno consentito al mondo del mattone di subire una frenata meno significativa al proprio volume d’affari rispetto ad altri settori. Ed è questo uno dei tanti motivi che spingono svariate persone ad investire online nel settore immobiliare, alla ricerca di un’efficace diversificazione dei propri risparmi.

Col passare del tempo, le tecniche per cercare di ottenere profitti nel mondo immobiliare sono state le più svariate. Una di queste è, ad esempio, lo short trading immobiliare, che consente ai risparmiatori di investire nel mondo del mattone pur non acquisendo effettivamente l’immobile. Una tecnica alquanto rischiosa, visto che, dopo un determinato periodo di tempo, bisogna comunque procedere all’acquisto.

Ad esempio, se si fosse a conoscenza della vendita di un immobile fortemente scontato, complici problemi di liquidità piuttosto che un cambio di residenza del venditore, si può procedere all’acquisto dello stesso con un anticipo per poi procedere, in un secondo momento, al saldo totale ad una data predeterminata. In questo lasso di tempo, però, è possibile rivendere l’immobile al reale valore, ottenendo un’ottima plusvalenza.

Il crowdfunding immobiliare: anche i piccoli risparmiatori possono accedere al mondo del mattone

Una tecnica, quella del trading, usata anche per concludere le operazioni immobiliari online, ma che col tempo è stata nettamente superata da un’altra tipologia di investimento in questo settore. Alcuni siti, in tal senso, riescono a supportare gli utenti nella comprensione di questo nuovo fenomeno del settore immobiliare, che si sta consacrando in Italia dopo aver riscosso un notevole successo nei paesi anglosassoni.

Ad esempio, Likecasa.it, il sito di riferimento della casa in Italia, fa un’analisi attenta e lucida su come funziona il crowdfunding immobiliare in una guida gratuita dove fornisce molte informazioni utili: la trovi qui ! Rimandando ad un’attenta lettura della stessa, proviamo a fornire alcuni concetti cardine di questa particolare tipologia di investimento nel settore immobiliare.

Esso consiste nel finanziamento collettivo di un progetto immobiliare, residenziale o commerciale che sia, in cambio della remunerazione del capitale. Un’ottima opportunità anche per chi non disponesse di grandi capitali, considerati, sino a qualche anno fa, l’elemento indispensabile per poter accedere al mondo del mercato immobiliare. Ed anche in questo caso, bisogna dire “grazie” alla grande rete telematica.

Navigando in rete, infatti, si può accedere ad alcuni portali specializzati che, tramite equity o peer- to- peer lending, consentono l’accesso al mondo del “mattone” anche ai piccoli risparmiatori, che possono diversificare l’allocazione delle proprie risorse economiche alla ricerca di quel plusvalore difficilmente ottenibile, attualmente, nel mondo finanziario, zavorrato dai tassi negativi delle banche centrali.