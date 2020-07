Il vento di maestrale non ferma i bagnanti. La settimana si apre con spiagge affollate malgrado le temperature non siano più quelle di qualche giorno fa, quando il caldo torrido e il mare trasparente e piatto come la proverbiale tavola hanno spinto migliaia di persone sul litorale molisano.

Ma il turismo balneare, partito in ritardo e con regole inedite e limitanti causa pandemia, sembra essersi ripreso alla grande. “La voglia di mare è forte” ammettono i balneatori, che hanno visto schizzare le prenotazioni stagionali e settimanali per gli ombrelloni malgrado il rincaro, peraltro annunciato. “Tanta gente non partirà, le vacanze si fanno qua” commentano. E qualcuno aggiunge: “L’idea del Covid all’aria aperta e al mare fa molta meno paura”.

Foto 2 di 2



Il turismo estivo per eccellenza del Molise, quello della spiaggia, non registra nemmeno la crisi momentanea dovuta al meteo annunciato dagli esperti e puntualmente arrivato. Con l’eccezione di sabato, giornata caratterizzata da cielo plumbeo e temporali, il week end ha portato in spiaggia famiglie, coppie e comitive: sia i lidi che la spiaggia libera sono frequentati, come dimostrano anche le immagini scattate questa mattina intorno alle 9.

Il vento di maestrale d’altronde non ha fermato i bagnanti nemmeno ieri, domenica, quando in parecchi, più o meno coraggiosi, hanno trascorso il la giornata in spiaggia. Oggi le temperature sembrano in risalita e il sole è ideale per la tintarella.