SABATO 25 Inizia un fine settimana all’insegna del maltempo con temporali e forti rovesci che già dal mattino colpiranno la costa adriatica e il basso Molise per poi estendersi, nel pomeriggio, al resto del Molise centrale fino alla provincia di Isernia e all’alto Molise. La perturbazione non sarà costante e già in serata, ad eccezione del versante matesino, è previsto il ritorno del sereno e di cieli stellati. Agli addensamenti, consistenti nella prima parte della giornata e associati a rovesci di moderata intensità, seguiranno ampi rasserenamenti notturni. La bolla africana che aveva avvolto anche la nostra regione, comunque, non allenterà la presa: una lieve diminuzione delle temperature e vento più forte soprattutto sulla costa, saranno solo passeggeri.

DOMENICA 26 Giornata di sole e tempo stabile: anche i pochi gradi persi nella giornata di ieri saranno riconquistati grazie a una super ondata di caldo africano che ci accompagnerà anche nei prossimi giorni. L’alta pressione torna padrona

LUNEDI’ 27 Anche oggi, grazie alla rimonta dell’anticiclone subtropicale, avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione: una nuvolosità innocua nel primo pomeriggio lungo i rilievi dell’alto Molise e matesini non muterà di molto il quadro che sarà tutto all’insegna del bel tempo.