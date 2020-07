E’ rivolto ad ingegneri e architetti l’avviso del Comune di Campobasso che ha avviato la procedura di mobilità volontaria esterna per un posto a tempo indeterminato da dirigente.

In realtà l’impiego è legato ad un’altra procedura di mobilità già avviata: qualora non dovesse andare a buon fine, i candidati saranno selezionati in base all’avviso pubblicato oggi (25 luglio).

“L’Ente non darà corso alla procedura di mobilità volontaria ed i candidati non potranno avanzare alcun genere di pretesa in tal senso”, si legge in una nota diramata da palazzo San Giorgio.

Alla procedura di mobilità possono partecipare unicamente coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001, con inquadramento nella qualifica di Dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali, con superamento del periodo di prova e con competenza nel settore della programmazione e pianificazione urbanistica o nel settore dei lavori pubblici o nel settore della progettazione e gestione di opere pubbliche e private;

b) diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) in Architettura o in Ingegneria Civile o titolo di studio equipollente oppure Laurea Specialistica (LS – DM 509/99) o Laurea Magistrale (LM – DM 270/04), equivalente ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009;

c) abilitazione all’esercizio della professione di architetto o di ingegnere;

d) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscano la prosecuzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

e) non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs, n. 165/2001;

f) non avere in corso procedimenti disciplinari e non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti alla data di scadenza del presente avviso;

g) essere in possesso di nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza (da allegarsi alla domanda, a pena di esclusione).

L’Amministrazione comunale può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti.

I candidati inoltre saranno valutati sulla base di un colloquio, del curriculum formativo-professionale presentato con la domanda di partecipazione, nonché delle motivazioni al trasferimento.

La domanda di ammissione alla procedura di mobilità dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data successiva a quella di pubblicazione dell’avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, alternativamente tramite posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo comune.campobasso.protocollo@pec.it.

Nell’oggetto bisognerà indicare “CONTIENE DOMANDA DI MOBILITA’ PER N. 1 POSTO DI DIRIGENTE e di inviare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito, anche se spedite entro lo stesso termine.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nel caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli Uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.

Il bando è scaricabile con la relativa domanda al seguente link: https://www.comune.campobasso.it/campobasso2/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/72.