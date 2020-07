Il centro di Termoli si sta rifacendo in parte il ‘look’ per meglio ospitare i dehors delle attività di bar e ristorazione.

Oggi 1 luglio i lavori sono stati completati, ad esempio, in via Roma – là dove un noto ristorante della zona posizionerà i suoi tavolini per le cene all’aperto – così come in via dei Delfini, traversa tra piazza Sant’Antonio e Corso Nazionale che ‘ospita’ una parte esterna di due locali molto frequentati.

Foto 2 di 2



Il Comune di Termoli ha voluto in questo modo dare una mano a baristi e ristoratori, già duramente provati dal lungo lockdown e ora finalmente pronti alla stagione estiva 2020.