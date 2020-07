Il Campobasso in ritiro dal 17 al 27 agosto a Palena, ai piedi della Majella

I Lupi hanno deciso date e luogo del ritiro pre-campionato. Come anticipato, si svolgerà in Abruzzo, precisamente a Palena, in provincia di Chieti e a circa 110 chilometri dal capoluogo molisano. Un centro che si trova sull’Appennino, a un paio d’ore di auto, a una mezz’oretta dalle varie Rivisondoli, Pescocostanzo, Roccaraso.

La nuova stagione della SS Città di Campobasso riparte, però, da dove era terminata. Sarà, infatti, lo stadio Romagnoli ad ospitare dall’1 al 13 agosto il primo periodo di ritiro estivo. La squadra di mister Cudini lavorerà in città, si vaglieranno alcuni calciatori, soggiornando al Centrum Palace Hotel & Resort, prima di partire in Abruzzo per la seconda fase della preparazione.

Come detto, il 17 agosto si raggiungerà la bella località ai piedi della Majella. Qui il Campobasso si allenerà al centro sportivo ‘Gli Angeli di Palena’ e soggiornerà nell’Hotel Terrazzo d’Abruzzo.

Foto Pescarasport24.it