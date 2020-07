Una lunga notte di ricostruzione e indagini per la Polizia Stradale coordinata dal Comandante Augelli quella appena trascorsa. Che ha portato, intanto, ad avere elementi certi: la vittima dell’incidente avvenuto sulla Statale 16, in contrada Marinelle a Campomarino, non ha 28 anni come erroneamente riferito in un primo momento bensì 35. L’equivoco è stato innescato dal fatto che l’uomo addosso aveva i documenti appartenenti al fratello, un albanese domiciliato a Campomarino. Ed è stato la stesso fratello, rintracciato e distrutto dal dolore, a confermare che l’identità sui documenti è la sua. Per quanto riguarda il 35enne, continuano gli accertamenti con l’obiettivo di ricostruire la sua presenza in Italia e in Molise, e le ragioni per cui, intorno alle 23 e 20 di domenica 19 luglio, avesse attraversato la Statale, in quel tratto buio e pericoloso, dalla collina di Campomarino in direzione del lido.

Il conducente della Tiguan che lo ha travolto, uccidendolo all’istante come hanno confermato i sanitari del 118 arrivati subito dopo, non aveva bevuto nè assunto droghe. E’ stato sottoposto a tutti gli accertamenti di rito, risultando negativo ai test. “Non l’ho visto, mi è sbucato davanti all’improvviso” ha riferito agli Agenti della Stradale, che portano avanti l’indagine della Procura della Repubblica di Larino coordinata dal sostituto Marianna Meo, l’uomo, un 53enne residente nella zona del foggiano diretto a Termoli.

Questa mattina alle 10 e 30 programmata l’ispezione cadaverica sulla salma, trasferita all’obitorio del san Timoteo. Il medio legale poi riferirà agli inquirenti, e il magistrato deciderà se disporre anche l’autopsia, ipotesi al momento non molto probabile.