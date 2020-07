I focolai arrivati da Serbia e Kosovo si fermano: un solo positivo oggi, ma aumentano i tamponi

CLUSTER DI IMPORTAZIONE FRENANO – Su 215 tamponi processati in 24 ore solo un positivo, asintomatico. E’ un cittadino di Campobasso che ha contratto il virus della Sars Cov 2 dalla famiglia originaria del Venezuela rientrata lo scorso 7 agosto con l’aereo da Parigi, metropoli raggiunta dalla Serbia dove il nucleo familiare viveva. Tre componenti del nucleo familiari ospiti della parrocchia di Sant’Antonio da Padova sono positivi. La scoperta era stata fatta quasi incidentalmente la settimana scorsa, quando è stato sottoposto a tampone il minore con congiuntivite. Erano stati trovati positivi anche il padre e la madre. Il virus nel frattempo aveva infettato persone che, a vario titolo, hanno avuto contatti diretti con loro. Ora complessivamente il focolaio conta 21 persone a Campobasso, dove non ci sono altri cluster attivi. La Asrem sta continuando lo screening per “cerchi concentrici”, come da prassi in questi casi, ma il rischio di un contagio di massa sembrerebbe essere stato scongiurato.

Si è fermato ancora prima di svilupparsi intanto il secondo focolaio di importazione, quello di Pesche. Qui è fermo a 3 il numero dei positivi. Si tratta di persone di nazionalità kosovara che vivono parte dell’anno nel piccolo comune in provincia di Isernia, rientrate appunto dal Kosovo dove l’epidemia registra un elevato numero di casi. Le indagini epidemiologiche scattate sabato scorso, dopo i 3 tamponi risultati positivi (uno di loro è stato ricoverato in Malattie Infettive) non hanno rilevato nuovi casi.

Il bollettino Asrem di oggi 28 luglio 2020

– 26 i casi attualmente positivi (21 nella provincia di Campobasso, 5 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 470 sono i tamponi positivi (385 nella provincia di Campobasso, 65 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 26232 i tamponi eseguiti di cui 24611 negativi. 1151 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 1: 1 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 25 i pazienti in isolamento domiciliare (25) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 421 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (348 della provincia di Campobasso, 55 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 525 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (278 Bojano, 107 Larino e 140 Venafro)

– 67 soggetti in isolamento e 137 in sorveglianza