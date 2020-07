I dubbi di una massaia: “Perchè la mia pasta cambia colore a seconda dell’acqua?”

Singolare situazione quella che si è verificata nei giorni scorsi a Termoli dove in due case diverse, in centro e a Difesa Grande, nella pentola dell’acqua bollente a ora di pranzo è finita una partita di cavatelli fatti in casa e a mano.

Ma dopo qualche minuto, la pasta cotta nell’acqua della città adriatica è diventata marrone e quindi immangiabile. “L’abbiamo assaggiata – racconta una ragazza che stava cucinando il pranzo a Difesa Grande – ma aveva un retrogusto particolare, un po’ amaro. Per questo, non essendo sicuri, abbiamo preferito buttarla via e mangiare pasta acquistata in un supermercato della città che non ha presentato nessuna colorazione. La stessa cosa è successa mercoledì quando mia zia ha cucinato la stessa pasta a casa sua, in pieno centro. La pasta in casa è stata fatta da mia nonna che usa sempre prodotti sicuri e di fiducia”.

“Tuttavia – aggiunge la ragazza – per una controprova e per comprendere se il problema possa essere stata la farina, ieri di buona lena mia nonna si è rimessa a impastare con la stessa farina, con gli stessi ingredienti. Abbiamo messo la pasta nella pentola a Palata e il risultato è stato nullo, la pasta è rimasta bianca“.

Se qualcuno ha una risposta ‘tecnica’ per questa piccola curiosità ce la faccia sapere.