Il concorso per due agenti di Polizia Locale part time del Comune di Guglionesi entra nel vivo. Il Comune sul suo sito istituzionale ha pubblicato oggi 19 luglio l’elenco degli ammessi e dei non ammessi e la commissione esaminatrice. E poi è stata resa nota la data in cui ci sarà la prima prova scritta: sarà il 19 agosto “con inizio alle ore 9 presso la palestra annessa al plesso scolastico con ingresso dalla Scuola Paritaria “Mimi del Torto” in via Genova di Guglionesi”.

Era fine 2019 quando il Comune bassomolisano pubblicò il bando di concorso per il reclutamento di due Istruttori di Polizia Locale, figura praticamente ‘scomparsa’ a Guglionesi. Un concorso per due posti part time (30 ore settimanali) per il quale si candidarono oltre 150 persone.

Ora, messa un po’ alle spalle l’emergenza Covid, è arrivato il momento della prima prova, quella scritta. Qui il link all’albo pretorio del sito del Comune dove poter visionare i documenti.