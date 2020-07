Guarisce dal Covid un asintomatico, i positivi in Molise restano 8

C’è un altro guarito da Covid-19 in Molise, come risulta dai tamponi di controllo dell’ultimo giorno, anche questi – come dall’inizio della pandemia – analizzati nel laboratorio del Cardarelli. Si tratta di un paziente asintomatico, quindi non considerato nel novero degli attuali positivi, che resta fermo a 8.

Oggi in Italia sono stati 233 i contagi nuovi diagnosticati, a fronte dei 230 di ieri. Scende il numero dei morti, che rispetto ai 20 di ieri oggi si è fermato a 11. Le cifre dei dati nazionali, al di là delle piccole variazioni, dimostrano che il virus continua a circolare e che i flussi turistici, che in questo periodo cominciano a essere molto più intensi, costituiscono la principale minaccia anche per il nostro territorio, sebbene il Molise possa in questo momento ambire in tempi rapidissimi a diventare regione Covid Free.

Nel reparto di Infettive resta una persona ricoverata.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 8 i casi attualmente positivi (4 nella provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 446 sono i tamponi positivi (364 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 24446 i tamponi eseguiti di cui 22860 negativi. 1140 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 1: 1 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 7 i pazienti in isolamento domiciliare (7) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 415 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (344 della provincia di Campobasso, 54 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 525 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (278 Bojano, 107 Larino e 140 Venafro)

– 7 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 2 – ISERNIA 2 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – ROCCAVIVARA 1 – MACCHIAGODENA 1