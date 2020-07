Grosso incendio alle porte di Tavenna, difficile intervento del 115

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, 28 luglio, alle porte di Tavenna. Dalle 15 i pompieri sono in azione per spegnere il fuoco all’ingresso del centro che si affaccia sulla Trignina, in una zona molto impervia per la presenza di una fitta boscaglia.

Oltre 4 ore di lavoro per i vigili del fuoco sul posto, in un intervento reso difficile dalle caratteristiche orografiche dell’area. Il 115 raccomanda quindi massima attenzione anche nei prossimi giorni, dato che le temperature vengono annunciate anche attorno ai 38 gradi.

Il fenomeno degli incendi, spesso di natura dolosa, si sta ripresentando con grande frequenza durante questa estate in gran parte del Basso Molise.