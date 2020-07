Giornata al mare e in porto a Termoli per le giornaliste del tour al femminile organizzato dall’Azienda autonoma di soggiorno e turismo. Si tratta di giornaliste appartenenti a varie testate nazionali che si occupano di turismo: Tgcom24 (Mediaset), Touring Club Italiano, Bartu mensile cartaceo e on-line, Quotidiano Nazionale che raggruppa Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino, Thetravelglobe.it e Sensidelviaggio.it.

Il gruppo, arrivato ieri pomeriggio in treno, ha subito preso parte alle 19, al primo evento lungo Corso Nazionale: la presentazione da parte del referente della cooperativa Kairos, Nicola Malorni dell’olio extravergine di oliva “Aspem – La terra delle Donne”: agricoltura sociale per la promozione dell’Empowerment di donne e famiglie monoparentali con minori con la degustazione del gelato all’olio extravergine di oliva. In serata, invece, sono state ospiti del ristorante “Salsedine” sul lungomare di Termoli e, in chiusura di giornata, la visita guidata nel Centro storico.

Oggi, 24 luglio, trascorreranno la giornata al mare sulla spiaggia di Sant’Antonio, ai piedi del Centro storico della città. Nel pomeriggio, alle 17, la visita della Cattedrale del Borgo Antico e dei reperti archeologici (La Termoli Sotterranea).

Alle 18 saranno in porto per una dimostrazione della base antinquinamento e la visita del Catamarano Zenit che collega la città adriatica alla Croazia.

“Una giornata densa di appuntamenti – si legge in una nota dell’Aast – per la scoperta di Termoli e delle sue bellezze paesaggistiche, storico-architettoniche e delle attività turistiche ed economiche collegate”.