VENERDÌ: nessuna novità di rilievo nel contesto meteorologico del Sud-Est, ancora all’insegna della stabilità atmosferica. Cieli sereno o poco nuvolosi in Molise, salvo qualche addensamento pomeridiano nelle aree interne appenniniche. Temperature senza particolari variazioni. Venti deboli variabili. Mari quasi calmi o poco mossi.

SABATO: seppur in parziale indebolimento a causa del transito di un cavo d’onda sull’arco alpino, l’anticiclone garantisce ancora un avvio di giornata caldo, stabile e ampiamente soleggiato in Molise. Nelle ore centrali del dì farà seguito lo sviluppo di addensamenti cumuliformi nelle aree interne montuose, anche con possibilità di locali acquazzoni pomeridiani su entroterra molisano. Temperature in rialzo lungo la fascia adriatica. Venti deboli, in graduale rotazione dai quadranti occidentali. Mari calmi o quasi calmi.

DOMENICA: cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associati locali rovesci su Appennino Molisano. Schiarisce in serata. Bel tempo altrove fin dal mattino. Temperature in calo, specie sul versante Adriatico. Venti in rinforzo da Maestrale con mare Adriatico tendente a mosso, poco mosso lo Ionio.