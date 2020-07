Un incendio molto esteso, con un fronte di oltre un chilometro, sta tenendo in scacco il bosco Fantine a Campomarino, dove nella serata di domenica 12 luglio sono operative diverse squadre dei Vigili del Fuoco, sia di Termoli che di Santa Croce di Magliano. Intorno alle ore 20 è stato dato l’allarme, al termine di una giornata di festa organizzata dalle associazioni ambientaliste del bassoMolise per celebrare l’impegno dei volontari nel periodo dell’emergenza da Covid e il volo del fratino, il piccolo e prezioso uccello che vive sulle dune. Poi, inspiegabilmente, sono cominciate le fiamme, che stanno divorando il bosco spinte dal vento e si sono avvicinate pericolosamente al campo di tiro a volo. Il fronte dell’incendio è molto ampio e nelle ultime ore è arrivato a un chilometro.

Anche il sindaco Pierdonato Silvestri si è recato sul posto e ha acquisito di prima mano informazioni, mentre si sta continuando ad agire in una corsa contro il tempo per arginare il fuoco, spinto dal vento. Le operazioni di spegnimento sono rese più difficoltose dal buio e dalla impossibilità di usare il canadair.

Il sospetto è che dietro ci sia la mano dell’uomo, anche per le temperature non certo bollenti di oggi che non avrebbero in alcun modo potuto favorire un rogo spontaneo. Il bosco Fantine, a sud di Campomarino, è un vero gioiello naturale: la macchia è tipicamente mediterranea, caratterizzata da piante rare e le caratteristiche dune fossili, che rendono il parco un posto davvero speciale. Sono ore di apprensione per tutti, mentre tornano alla memoria altri incendi che hanno coinvolto il bosco negli anni recenti, episodi singolari e di probabile origine dolosa anche questi, e purtroppo mai chiariti.