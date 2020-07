Farmacie: è boom di acquisti online

Grazie a una normativa del 2016, i cosiddetti “medicinali da banco” oppure i prodotti che riguardano il benessere della persona ormai si acquistano sempre più spesso online: questo perché le operazioni di scelta e acquisto si possono fare comodamente da casa e in qualsiasi momento, mediante l’utilizzo di un dispositivo elettronico come smartphone, PC o tablet.

Un altro vantaggio, è che è più semplice reperire prodotti che magari si fatica a trovare nelle farmacie della propria zona: a seconda delle disponibilità, essi vengono spediti in tutta Italia solitamente in pochi giorni. Talvolta si può persino approfittare di scontistica dedicata, con un risparmio spesso notevole.

Tra i primi posti nella “classifica” dei prodotti più cliccati, vi sono senza dubbio gli integratori alimentari. Inseriti nel contesto di una dieta e uno stile di vita sani, essi possono supportare carenze temporanee e ripristinare il corretto equilibrio fisico: accade, ad esempio, con i fermenti lattici. Moltissime persone ne tengono sempre una scorta nell’armadietto dei medicinali, perché bastano un’infiammazione del tratto gastroenterico, una cura a base di antibiotici o semplicemente un’alimentazione scorretta per intaccare la flora intestinale. L’ausilio di un integratore che apporti nuovi probiotici attivi, può favorire la normalizzazione del funzionamento intestinale dopo pochi giorni.

Molti sportivi, inoltre, necessitano dell’integrazione di carnitina, sali minerali, potassio e magnesio in formulazioni atte a supportare l’attività fisica e il recupero delle energie in tempi più brevi. In altri casi occorre semplicemente coadiuvare l’attività del sistema immunitario in vista dei malanni stagionali, quindi si ricorre a integratori ricchi di vitamina C, oppure avere a portata di mano rimedi rapidi contro il mal di testa, la gastrite, i dolori mestruali o l’insonnia.

Per alcuni di questi disturbi, sempre più spesso si ricorre all’omeopatia, ovvero a formulazioni completamente naturali che svariate farmacie propongono ormai normalmente come valida alternativa ai farmaci da banco. Gli estratti di erbe e vegetali vengono sapientemente miscelati per lenire stati infiammatori, drenare, disintossicare o conciliare il riposo notturno. In maniera analoga, agiscono anche i fitoterapici o prodotti erboristici, spesso ricavati da estrazione a freddo per mantenere ancor più inalterati i principi organolettici.

Di grande importanza, sono anche i prodotti che riguardano l’igiene e quindi il benessere, abbinati alla cosmesi: alcuni detergenti, oltre a pulire a fondo la pelle, contengono infatti principi attivi atti a esfoliare o a ridurre le rughe, e diventano quindi irrinunciabili per tutte le donne che abbiano bisogno di ridurre i segni dell’età. Vi sono anche creme e sieri che intervengono contro l’acne o altre manifestazioni della pelle, o shampoo atti ad eliminare la forfora e ad arrestare la caduta dei capelli. Estremamente ricercati sono i detergenti neutri per i più piccoli, nel rispetto delle pelli più delicate oppure quelli dedicati all’igiene intima che mantengano inalterato il PH naturale.

Infine, non mancano ricerche correlate a prodotti salutari per gli amici a quattro zampe: molte preparazioni veterinarie si trovano solo in farmacia e la garanzia è quella di integratori o gel appositamente pensati per gli animali. Che si tratti di integrare la loro alimentazione per conferire un pelo più luminoso, per renderli più sani dopo un periodo di malattia o di applicare gel o creme che tengano lontani zanzare e parassiti, è possibile contare sempre su prodotti di alta qualità ed efficacia.