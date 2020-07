Effetto covid sulle casse del Comune: le entrate crollano e bisogna pagare un debito di 1,6 mln a Seac

Emergenza covid, debiti fuori bilancio, mancate entrate. Il Consiglio comunale di Campobasso approva a maggioranza (più il voto di Massimo Sabusco di ‘E’ ora’, ndr), con l’astensione “benevola” delle opposizioni, la variazione di assestamento generale necessario a seguito di tutto ciò che è accaduto a causa dell’emergenza provocata dal covid e dal relativo lockdown. Un documento complesso, che risente dei contributi provenienti dal Governo e di molte voci mancanti.

L’assessore al bilancio, Giuseppina Panichella, ha illustrato nel dettaglio cifre, capitoli, numeri, debiti. E proprio quest’ultima voce ha catalizzato su di sé la maggior parte degli interventi in Aula. Si parla di ben 1 milione e 600mila euro da pagare alla Seac. Un debito risalente addirittura al 1985, come ha spiegato l’avvocato nonchè dirigente comunale Matteo Iacovelli: “Il calcolo di entrate e uscite, in quegli anni, consisteva nella differenza tra costo di esercizio e vendita biglietti, oggi non esiste più. Il primo grado di giudizio aveva stabilito che il tutto fosse ormai prescritto ma in secondo grado il tribunale di Campobasso ha detto il contrario, parlando di prescrizione decennale e non quinquennale. Fermo restando che si possa fare ricorso in Cassazione, il cui esito però non è dato conoscere quando ci sarà, la sentenza della Corte d’appello è esecutiva, quindi bisogna trovare le risorse per pagare”.

Mentre l’amministrazione ha annunciato che il prossimo sarà l’anno del nuovo bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto urbano, settore in cui la Seac ha il ‘dominio’ incontrastato da decenni, la Lega si è fatta sentire.

“Un ammanco – la posizione del consigliere comunale Maria Domenica D’Alessandro – che risale alla gestione degli anni 1985-1986, quando la Seac era comunale. L’amministrazione ha annunciato il nuovo bando ma il l comparto, come è emerso pure dalle proteste delle ultime settimane, vive continui disagi. In generale – aggiunge l’esponente comunale – l’intero trasporto, sia su gomme che su rotaie, è messo malissimo. Delle 130 opere infrastrutturali che a brevissimo verranno finanziate in Italia con fondi europei, nessuna risorsa toccherà a Molise, perché nessun progetto è stato presentato per ottenere dei fondi”.

Il debito alla Seac non sarà l’unico da saldare. Bisognerà versare all’ingegner Guerra la somma di 12mila euro per il lavoro svolto nel 2012 (durante la legislatura Di Bartolomeo) nella redazione di studi di vulnerabilità su alcune scuole del capoluogo, e 31mila a un condominio di piazza Cuoco.

“Sono soddisfatta che si mantengano gli equilibri in questo assestamento di bilancio resosi necessario – ha commentato l’assessore Panichella –. Allo stesso tempo a me preoccupa tantissimo il 2021, non tanto il 2020 per il quale ci sono molti contributi dal Governo. Le entrate relative all’addizionale comunale, che è una delle entrate principali dell’amministrazione comunale, saranno ridotte del 30 percento, visto che le imprese sono rimaste chiuse per alcuni mesi, il reddito è diminuito per via della cassa integrazione”.

Nel suo intervento, il capogruppo della Lega, Alberto Tramontano, ha sottolineato che “c’è una difficoltà evidente di liquidità, ma bisogna dire che accanto alle minori entrate si è opportunamente deciso di contenere le spese. Bisognerebbe chiarire il piano esecutivo di gestione per la rimodulazione: viene detto che c’è la volontà di rimodulare le spese per impianti sportivi, trasporto legato alla scuola e servizi anziani, che hanno un peso importante in ogni bilancio e rendiconto, di fronte a esborsi enormi del Comune gli introiti sono irrisori. Bisognerebbe individuare spese da razionalizzare, c’è la necessità di razionalizzare sulla base delle minori entrate”.

“Nonostante si assista ad una maggiore velocità di realizzazione delle poste attive rispetto all’anno precedente – la chiosa finale della titolare del Bilancio – rimane costantemente presente la difficoltà di riscossione dei crediti, soprattutto nell’andare a constatare il dover velocizzare i pagamenti, e dovendo talvolta ricorrere a fondi vincolati per il pagamento delle spese correnti per anticipazione di risorse, in continua attesa del trasferimento da parte degli enti finanziatori”.

Con 21 voti favorevoli (maggioranza più Sabusco di ‘E’ ora’) e 8 astensioni (Lega, Forza Italia, Popolari e Partito Democratico) il documento è stato approvato.

Infine, sono stati approvati anche la delibera necessaria per riprogrammare tutte le scadenze di quelle imposte le cui entrate non sono arrivate, da marzo a maggio 2020 (dal 1 giugno sono state riprogrammate tutte le scadenze) e il nuovo regolamento sui tributi.