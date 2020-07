‘Educare in riva al mare’, al via gli appuntamenti per i bambini

Prenderà il via domani martedì 28 luglio, sulla spiaggia della marina di Montenero di Bisaccia, la terza edizione del progetto di educazione ambientale denominato “Educare in riva al mare”, rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni, promosso dall’associazione “La bottega degli incanti”, con la collaborazione della Giuliani Environment, il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia e la partecipazione delle associazioni Ambiente Basso Molise, Amici di Poldo, da cosa nasce cosa e ASD Podistica Montenero.

Quattro gli incontri con altrettante attività in programma. Ad iniziare martedì 28 luglio, alle ore 18, saranno gli “Amici di Poldo” che nell’ambito di un momento informativo parleranno con i bambini del problema del randagismo sul nostro territorio e dell’importanza delle azioni e del lavoro quotidiano dei volontari.

Seguirà un momento creativo nel quale, con materiali di riuso, verranno realizzate ciotole colorate da disporre davanti casa per aiutare, nei giorni più caldi, i nostri amici “pelosetti” a quattro zampe, in attesa che trovino una casa che possa accoglierli con amore.

Il secondo appuntamento, in programma martedì 4 agosto, sempre alle ore 18, avrà come titolo “Una casa per il Fratino”. Le attività si svolgeranno con il sostegno dell’Associazione Ambiente Basso Molise che opera da anni sul nostro territorio con iniziative dedicate alla formazione in ambito ambientale, al contrasto dei fenomeni delle discariche abusive e all’abbandono indiscriminato dei rifiuti, nonché alla valorizzazione del territorio bassomolisano. Dopo un primo momento informativo, nel corso del quale saranno diffusi i dati emersi dagli studi e dalle ricerche sull’ultimo monitoraggio del Fratino, i giovani partecipanti proveranno ad immaginare e realizzare una casa ideale per questo piccolo limicolo. L’obiettivo sarà quello di sviluppare nei più giovani la sensibilità e il rispetto nei confronti dell’ambiente costiero e dei suoi abitanti più fragili e indifesi.

Martedì 11 agosto si parlerà di rifiuti, con un evento dedicato al riciclo e alla raccolta consapevole dal titolo: “Riduci, Ricicla, Riusa”. L’attività vedrà la partecipazione dell’associazione “da cosa nasce cosa” che, con i propri esperti, darà vita ad un momento informativo e a un laboratorio artistico di riciclo creativo organizzato esclusivamente con materiali di recupero. Le attività in programma saranno sempre rivolte a bambini, con un invito speciale anche ai genitori stessi, al fine di favorire una maggiore consapevolezza sul tema dell’enorme mole di rifiuti che tutti noi generiamo quotidianamente e che, di conseguenza, siamo costretti ad avviare in discarica.

Infine martedì 18 agosto, con la collaborazione dell’Associazione ASD Podistica Montenero, si terrà l’incontro “Ben-Essere – in Armonia con la Terra”. L’obiettivo di questo incontro sarà quello di ritrovare, per un pomeriggio, tutta la bellezza del “tempo lento”, di un tempo capace di riportare il battito dei nostri cuori in sintonia con quello pulsante della nostra Madre Terra, lontani dai ritmi frenetici che sempre più spesso caratterizzano le nostre giornate. Ad un momento formativo ed informativo seguirà una passeggiata e attività di body-painting per grandi e piccini.

Tutte le attività programmate verranno svolte alla Marina di Montenero di Bisaccia, presso la spiaggia attrezzata del Camping Costa Verde, dalle ore 18 alle ore 19,30; la partecipazione è completamente gratuita.

Al fine di rispettare le norme anti-Covid, l’accesso sarà limitato a un numero ristretto di bambini, per garantire un corretto distanziamento sociale; a tale riguardo si consiglia di prenotare la partecipazione al numero dell’Associazione “La Bottega degli Incanti”: 348.37.49.553.

In conclusione l’associazione “La Bottega degli Incanti” ringrazia la ditta Giuliani Environment, da anni operante nel campo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sul nostro territorio, sempre attenta alle tematiche ambientali e disponibile a supportare le iniziative atte a promuovere politiche e azioni di sostenibilità ambientale.

Un ringraziamento conclusivo va inoltre al Comune di Montenero di Bisaccia e all’assessore all’Ambiente Simona Contucci che alla nostra richiesta di Patrocinio ha risposto con il solito entusiasmo e con il desiderio di – “Comunicare e far sviluppare nelle nuove generazioni un senso autentico di rispetto verso la natura e di tutela di zone molte delicate come quella costiera e dell’ambiente marino in tutti i suoi aspetti, favorendo attività e momenti di aggregazione, socializzazione e confronto dal vivo”.