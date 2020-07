De Niro saluta l’Italia e Ferrazzano: “Il paese dei miei bisnonni”

Robert De Niro saluta gli italiani, la sua Ferrazzano e i suoi avi. Con un video diffuso dall’ambasciata americana in Italia per la Festa dell’Indipendenza mericana, il 4 luglio, il popolare attore ha voluto dedicare alcune parole alla terra dei suoi antenati, citando proprio Ferrazzano, il paese in provincia di Campobasso, e suoi bisnonni Giovanni De Niro e Angelina Mercurio.

Un legame speciale, come De Niro l’ha definito e come già altre volte aveva rimarcato citando Ferrazzano come il posto dove si sarebbe voluto ‘rifugiare’ per fuggire dall’America di Trump.

“Ho un legame speciale con l’Italia – ha detto alternando l’inglese all’italiano – e non so se la mia carriera sarebbe stata la stessa se non avessi lavorato con grandi registi italiani e italo americani come Scorsese, Coppola, Bertolucci, De Palma e Leone”.

Quindi il celeberrimo interprete di pellicole indimenticabili come ‘C’era una volta in America’, ‘Taxi Driver’ e ‘Toro scatenato’, solo per citarne alcuni, ha concluso con un ‘Grazie Italia’.