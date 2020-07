Da Parma a Campobasso: la storica azienda Errea Sport vestirà i Lupi

Da Parma a Campobasso: la storica azienda italiana Errea Sport vestirà i Lupi e i Lupetti – ossia la prima squadra e e il settore giovanile del Campobasso – nelle prossime due stagioni agonistiche.

Ad annunciare l’importante accordo con l’industria emiliana, che già veste club come Pescara, Catanzaro e Potenza, oltre alla Nazionale di pallavolo maschile, è stata la società rossoblù che questa mattina – 16 luglio – ha diramato una nota stampa per ufficializzare l’intesa

“Una partnership importante con una delle principali aziende italiane di abbigliamento sportivo che affianca altri grandi club in ambito calcistico e non”, dicono dal sodalizio guidato da Mario Gesuè. “Erreà Sport, infatti, dal 1988 è un’azienda specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico. Rappresenta oggi una realtà internazionale presente in oltre 80 paesi nel mondo, marchio leader sinonimo di qualità, esperienza e competenza. Dal 2007, prima in Europa nel settore teamwear, ha ottenuto la certificazione Oeko-Tex Standard 100 che attesta che tutti i capi non sono tossici né nocivi per la salute attestandone l’assoluta qualità e sicurezza. L’accordo, inoltre, è stato raggiunto grazie alla collaborazione del rivenditore ufficiale Erreà PRO FotoDigitalDiscount di Campobasso che sancisce una sinergia tra realtà affini che hanno fatto dell’impegno e della professionalità i loro punti di forza e i loro emblemi nel mondo del calcio”.

Nelle prossime settimane, sui canali social, verranno svelate le nuove divise ufficiali che accompagneranno i Lupi negli stadi italiani.