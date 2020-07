Dodicesimo giorno di fila senza contagi in Molise con una peculiarità che si attendeva da giorni: Termoli è finalmente tornata ‘Covid-free’, come ormai abbiamo imparato a dire.

160 tamponi processati da ieri ad oggi e tutti con esito negativo. Tra questi quello di ‘controllo’ dell’ultimo paziente residente nella cittadina adriatica, di etnia rom (uno dei focolai più consistenti in città), che ha fatto uscire Termoli dalla mappa dei comuni molisani con almeno un caso di contagio. Ora sono rimasti ‘solo’ in 10, con il capoluogo Campobasso che ne conta il numero massimo (8).

Per la cittadina rivierasca bassomolisana è quella di oggi una data simbolica, perchè tra i comuni che più hanno patito le conseguenze del Covid-19 c’è stata proprio ‘lei’, che da marzo in poi ha sommato circa 30 casi di positività. Emblematico il caso del paziente 1 termolese (peraltro uno dei primi casi che il Molise ha registrato), il medico otorinolaringoiatra che di rientro da una vacanza in Trentino Alto Adige ha scoperto di aver contratto il virus. Contagio che poi si è diffuso tra altri operatori sanitari del San Timoteo, tanto che il nosocomio dovette chiudere per sanificazione.

Termoli ha pianto anche tre vittime delle complessive 23 che l’infezione ha mietuto in Molise. Tra queste la prima in assoluto (era il 16 marzo), un 82enne che aveva preso parte alla stessa gita in Trentino che tante, troppe polemiche ha suscitato.

Oggi in Italia si sono contati 138 nuovi contagi (ieri erano 208) laddove i morti sono aumentati a 30 (ieri 8). Questa invece la situazione del Molise nel dettaglio:

Questo il bollettino dell’Asrem del 7 luglio:

– 17 i casi attualmente positivi (14 nella provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 445 sono i tamponi positivi (364 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 22851 i tamponi eseguiti di cui 21294 negativi. 1112 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 0: 0 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 18 i pazienti in isolamento domiciliare (17) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (1)

– 404 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (333 della provincia di Campobasso, 54 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 517 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (276 Bojano, 107 Larino e 134 Venafro)

– 29 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 8 – ISERNIA 2 – CERCEMAGGIORE 1 – PORTOCANNONE 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – ROCCAVIVARA 1 – ORATINO 1 – MACCHIAGODENA 1 – MONACILIONI 1