Cuccioli di cinghiale a spasso con la mamma: incredibile avvistamento nella zona dell’Hotel Rinascimento

A molti fanno tenerezza. A tanti altri fanno danni. Fatto sta che possono rappresentare un pericolo, da qualunque lato la si veda. Parliamo dei cinghiali, che sempre più spesso ‘sconfinano’ per fare passeggiate e andare a caccia di cibo in città. In questo caso, come in diversi altri, a Campobasso, in zone molto frequentate e semi-centrali.

L’ultimo avvistamento è relativo a un branco di cuccioli di cinghiali che erano nei pressi dell’Hotel Rinascimento, ovvero nelle campagne circostanti. Alcuni passanti hanno realizzato un video nel quale se ne contano almeno una decina. Tutti attorno alla mamma, all’interno dell’aiuola della rotonda presente all’incrocio.

Durante il lockdown sono stati veramente tante le segnalazioni arrivate da alcune zone della città. Addirittura una notte furono avvistati all’ex Romagnoli, una coppia. Ricordiamo poi in contrada Colle delle Api e in altre zone limitrofe. Un fenomeno che sembra ormai fuori controllo, anche perché la velocità di riproduzione è molto elevata.

La verità è che provvedimenti ad hoc, precisi e concreti non ne sono stati presi. E gli avvistamenti sono destinati ad aumentare in assenza di strategie che possano ridurre il numero di esemplari che soprattutto per l’agricoltura, ma anche per i veicoli in transito, possono rappresentare un pericolo reale.