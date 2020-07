Giornata senza particolari dati di rilievo in tema di coronavirus per il Molise. Restano otto le persone positive al Covid-19, di cui una ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Nelle ultime 24 ore si contano 115 tamponi processati.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 8 i casi attualmente positivi (4 nella provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 446 sono i tamponi positivi (364 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 24537 i tamponi eseguiti di cui 22951 negativi. 1140 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 1: 1 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 7 i pazienti in isolamento domiciliare (7) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 415 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (344 della provincia di Campobasso, 54 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 525 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (278 Bojano, 107 Larino e 140 Venafro)

– 6 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 3 – ISERNIA 2 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – MACCHIAGODENA 1

Intanto dopo la notizia di ieri della guarigione dell’ultimo paziente di Portocannone, in paese l’associazione ‘Hora Jone’ ha voluto pubblicamente esternare la propria soddisfazione.

“E finalmente, dopo due mesi Portocannone torna a contare zero contagiati Covid 19.

Oggi (ieri per chi legge, ndr) è una giornata felice per la famiglia Musacchio, fortemente segnata in questi ultimi due mesi dall’esperienza del contagio.

Nella giornata di oggi infatti, Adolfo è stato dimesso dall’ospedale e ha potuto fare rientro a casa dopo aver vinto la propria personale battaglia con il virus, complicata da una precedente patologia; contestualmente, per una felice coincidenza, l’Asrem ci ha oggi ufficialmente comunicato la guarigione completa di sua madre, la signora Tilde (per tutti Zia Tilde).

Ritorna finalmente la serenità ed il sorriso in una famiglia che, a causa di un contagio contratto in ambito ospedaliero, ha dovuto sopportare un lungo periodo di isolamento, peraltro coincidente con un lungo ricovero del capofamiglia presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso.

A tutta la famiglia Musacchio manifestiamo l’affetto dell’intera Comunità, ed in particolare un grande abbraccio di vicinanza ad Adolfo per il prosieguo delle sue cure”.