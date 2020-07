Covid, il Molise ancora senza contagi. Nessun nuovo guarito

Il Covid-19 continua a non ‘turbare’ più di tanto i molisani. Anche oggi 14 luglio dai nuovi tamponi processati (tra ieri e oggi sono stati 163) non sono emersi nuovi casi di positività al virus. Un trend che prosegue ormai da diverse settimane, fatta eccezione per il caso di tre giorni fa di un’anziana proveniente dalla Campania e attualmente ricoverata in Infettive al Cardarelli.

Restano dunque soltanto 9 gli attualmente positivi in Molise, mentre i guariti da ieri sono fermi a 413. Situazione dunque del tutto immutata rispetto a ieri. E la percezione, soprattutto di chi proviene da fuori regione, è che questo territorio sia un’isola felice.

In Italia oggi sono stati complessivamente 114 i casi di contagio (in calo rispetto a ieri che erano 169) e 17 (ieri 13) i morti.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 9 i casi attualmente positivi (5 nella provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 446 sono i tamponi positivi (364 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 23903 i tamponi eseguiti di cui 22323 negativi. 1134 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 1: 1 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 9 i pazienti in isolamento domiciliare (8) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (1)

– 413 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (342 della provincia di Campobasso, 54 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 517 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (276 Bojano, 107 Larino e 134 Venafro)

– 7 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 2 – ISERNIA 2 – PORTOCANNONE 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – ROCCAVIVARA 1 – MACCHIAGODENA 1