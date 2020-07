Coronavirus: dopo il caso di ieri il Molise torna a zero nuovi contagi

Dopo il caso positivo riscontrato ieri (una anziana proveniente dalla Campania) il Molise oggi torna ad avere contagi zero. 63 i tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore dall’Asrem (numero più esiguo del solito perchè si riferisce al fine settimana) e tutti con esito negativo.

La situazione è dunque pressochè identica a quella di ieri sera, con complessivi 446 positivi dall’inizio dell’epidemia, di cui solo 13 attualmente malati, e 409 guariti dal Covid-19. Resta anche oggi l’anziana donna ricoverata ieri nel reparto di Malattie Infettive.

Dal Governo rendono noto che la cosiddetta Fase 3 dell’emergenza sarà prorogata fino ad agosto e che lo stato di emergenza vero e proprio potrebbe perdurare fino a fine anno. D’altra parte spaventano sempre più i casi nel mondo così come i nuovi focolai in varie zone d’Italia.

Questo il bollettino dell’Asrem di domenica 12 luglio:

– 13 i casi attualmente positivi (9 nella provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 446 sono i tamponi positivi (364 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 23582 i tamponi eseguiti di cui 22008 negativi. 1128 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 1: 1 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 13 i pazienti in isolamento domiciliare (12) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (1)

– 409 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (338 della provincia di Campobasso, 54 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 517 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (276 Bojano, 107 Larino e 134 Venafro)

– 12 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 6 – ISERNIA 2 – PORTOCANNONE 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – ROCCAVIVARA 1 – MACCHIAGODENA 1