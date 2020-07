Visita d’eccezione questa mattina in municipio a Montenero di Bisaccia per Jessica Cravero, la studentessa montenerese che sta studiando alla Lincoln Memorial University negli Usa e che sta riscuotendo un grande successo come calciatrice nella squadra di calcio femminile del college americano che sta frequentando.

Il sindaco Nicola Travaglini e gli assessori Simona Contucci e Pasqualino D’Ascenzo hanno ricevuto Jessica Cravero e la sua famiglia in Comune, congratulandosi con la giovane studentessa per il suo percorso di studi in Business Administration ed esprimendo il più vivo apprezzamento per le sue eccezionali doti di calciatrice, che la stanno proiettando sempre più in alto nel campionato universitario statunitense, dove ha già ricevuto numerosi premi.

“Per noi è sempre un grande privilegio – hanno commentato il sindaco Travaglini e gli assessori Contucci e D’ascenzo – poter far conoscere storie come quella di Jessica, una ragazza della nostra terra che sta vivendo il suo percorso di studi negli Stati Uniti, dove si sta facendo valere con grandi risultati anche nel campo dello sport.

Un sogno americano, quello di Jessica, che sta conferendo grande lustro anche al nostro paese. È per questo motivo che l’abbiamo ricevuta con piacere questa mattina, per conoscerla un po’ più da vicino e per parlare della sua vita e del suo futuro.

Un grazie di cuore, quindi, a questa ambasciatrice montenerese negli Stati Uniti, con l’augurio che possa raggiungere tutti i suoi obiettivi, con il massimo dei risultati”.