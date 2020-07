Colletorto, laurea in Sassofono per Simone Tamaro

Congratulazioni a Simone Tamaro che ha conseguito la laurea in Sassofono solistico (Biennio specialistico – Diploma di II° livello) presso il Conservatorio di musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso – Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). Tesi in repertorio classico e moderno per Sassofono (Concertazione). Relatore: Marco Fratini, voto: 110 e lode. Siamo orgogliosi di te e dei tuoi sacrifici. Non hai mai rinunciato ai tuoi sogni e sei riuscito ad ottenere ciò che hai inseguito in questi lunghi anni. Congratulazioni per la tua laurea. Mamma, papà e Francesco.