Nuove nomine per le Città dell’Olio del Molise. Alla guida del Coordinamento regionale che si è riunito ieri (20 luglio) online alla presenza del Presidente delle Città dell’Olio Michele Sonnessa e del Direttore generale Antonio Balenzano, sono stati eletti all’unanimità: Franco Antonio Paglia assessore di Colletorto nel ruolo di Coordinatore regionale, Dario Ottaviano assessore del Comune di Venafro come Vice Coordinatore Vicario e Maria Saveria Reale Vice Sindaca del Comune di Sant’Elia a Pianisi e Giuliano Senese Vice Sindaco del Comune di Guglionesi nel ruolo di Vice Coordinatori.

“Sono orgoglioso di raccogliere da Giuseppe Puchetti sindaco di Larino, città che ha dato i natali all’Associazione, un testimone importante – ha dichiarato Franco Antonio Paglia – sono pronto a lavorare con i colleghi che ringrazio per la fiducia, per aumentare la presenza delle città molisane nella rete. L‘olivicoltura per noi è un settore trainante dell’economia locale e vogliamo valorizzarlo, promuovendo sempre più iniziative rivolte ad appassionati di olio in cerca di un turismo di qualità, lento e legato alla scoperta dei borghi antichi”.

“Auguri di buon lavoro a tutto il coordinamento. Sono sicuro che farete un ottimo lavoro e che l’Associazione potrà contare sul vostro prezioso contributo, su quello di Pasquale Di Lena fondatore di Città dell’Olio che ringrazio per aver accettato di continuare a collaborare con noi in nuovi progetti e Nicola Malorni che nel suo ruolo di Consigliere nazionale si spende tantissimo – ha dichiarato Michele Sonnessa – nel futuro della nostra rete ci sono tavoli orizzontali nei quali metteremo a punto strategie e buone prassi condivise a partire dalla specificità dei territori.

Territori che per noi sono il punto di partenza e di arrivo di politiche lungimiranti, orientate alla creazione di un’offerta turistica legata al mondo dell’olio che permetta ai visitatori attenti e curiosi, di vivere esperienze uniche”. Nel corso della riunione si è discusso della conferenza stampa di presentazione della proposta sui Decreti Attuativi della Legge “Turismo dell’Olio” con il senatore Dario Stefano che si terrà a Roma il prossimo 29 luglio e dell’incontro previsto con la Ministra Bellanova per impostare la collaborazione su progetti specifici legati al turismo dell’olio e sul contrasto all’abbandono dei terreni agricoli.

Infine, sono stati presentati ai soci il progetto “Concorso Idee Turismo dell’Olio” a cura della prof.ssa Roberta Garibaldi e l’edizione 2020 della Camminata tra gli olivi (25 ottobre). Si è anche cominciato a programmare l’evento conclusivo dedicato al turismo dell’olio, legato all’assemblea di fine anno (dicembre 2020).