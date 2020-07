E’ uscito di strada all’improvviso, mentre percorreva la strada in salita.

L’incidente si è verificato poco dopo le 19 di oggi, 5 luglio, sulla strada che collega Campobasso ad Oratino quando un motociclista ha perso il controllo della sua due ruote ed è finito a terra a bordo strada.

Foto 2 di 2



E’ questa una delle prime ricostruzioni sull’incidente che si è verificato a Coste di Oratino, su una strada che – a detta di chi abita nei paraggi – è molto pericolosa. “Prima o poi doveva succedere”, hanno commentato alcuni residenti usciti fuori dalle loro abitazioni non appena si sono accorti dello scompiglio.

L’incidente non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto sono intervenuti due volanti della Polizia e il 118 per prestare i soccorsi. Il giovane alla guida è stato trasferito in ospedale in codice rosso.

Foto 3 di 3





Durante le operazioni il traffico è stato bloccato di modo da procedere con soccorsi e rilievi del caso che consentiranno di accertare la dinamica dell’incidente. Sull’asfalto una chiazza di sangue, drammatica testimonianza del sinistro appena avvenuto.