Campus La Baita sanificato ma ancora senza bambini: si attende il secondo test

Attività temporaneamente sospesa al campus estivo La Baita di Ferrazzano ma nessuna pausa per i corsi di tennis e gli altri sport che si svolgono nei campi da gioco gestiti dall’omonima associazione sportiva. Anche oggi, venerdì 23 luglio, come accade ormai da martedì 21 luglio, nessuno degli iscritti al centro estivo si è recato nelle strutture a due passi dal capoluogo.

I circa 30 bambini che frequentavano il campus sono in ‘semi quarantena’ volontaria nonostante il tampone eseguito il 22 luglio abbia escluso per loro, i familiari conviventi e i loro istruttori il contagio da coronavirus riscontrato, invece, su due famiglie venezuelane ospitate dalla parrocchia di Sant’Antonio di Padova dal 7 luglio scorso. Alcuni di questi bambini di origine sudamericana – come ormai è noto – hanno frequentato tra il giorno del loro arrivo in città e il 21 luglio il campus estivo.

Lunedì prossimo, ma solo per bambini e istruttori, verrà ripetuto il test nasofaringeo. Fino a quel giorno il campus de La Baita resterà deserto, poi le attività potranno riprendere. Nel frattempo l’associazione sportiva ha già provveduto a sanificare gli ambienti e fornito il registro delle presenze all’Asrem che in questo modo ha potuto contattare le famiglie dei bambini risultati tutti negativi.