Questa volta le villette sono “chiavi in mano”, pronte per essere consegnati alle giovani coppie e alle famiglie monoparentali, ossia quelle composte da un solo genitore e i figli. Parliamo delle case comunali di via San Giovanni a Campobasso, ‘riproposte’ alla cittadinanza dall’attuale amministrazione comunale che ha pubblicato di nuovo il bando modificando due importanti criteri previsti nell’avviso varato dalla scorsa giunta Pd guidata da Antonio Battista. “Abbiamo abbassato la soglia dell’Isee e aumentato l’età degli aventi diritto, portandola da 40 a 42 anni”, sintetizza l’assessore alle Politiche sociali del Comune Luca Praitano. A Palazzo San Giorgio infatti sono state fatte anche altre valutazioni: ad esempio, che ci si sposa più in avanti con l’età e di conseguenza si diventa genitori anche più tardi.

Quindi i correttivi per ampliare la platea dei potenziali beneficiari dopo che il vecchio bando, pubblicato poco più di un anno fa, non era andato a buon fine: solo una villetta sulle diciotto a disposizione era stata assegnata. Un mezzo flop in pratica.

Il secondo obiettivo del governo cittadino era quello di rendere più appetibili gli alloggi e invogliare i neo sposi a prendere casa a Campobasso, scesa sotto la soglia dei 50mila residenti negli ultimi anni, invece di spostarsi nei centri limitrofi (Ferrazzano, Mirabello, Oratino e Ripalimosani i comuni più gettonati) dove le abitazioni costano di meno. Nel caso delle residenze di via San Giovanni, che si trovano a poca distanza dai bellissimi murales realizzati dagli artisti invitati dall’associazione Malatesta, i prezzi sono competitivi: il primo anno si paga 380 euro di affitto, poi sarà applicato l’equo canone. E parliamo di villette grandi fino a 160 metri quadrati. Certo, sarà comunque esclusa una fetta dei potenziali aventi diritto: nelle abitazioni ci sono scale e quindi sono invivibili per chi, ad esempio, ha figli disabili.

“Agli inizi di settembre le villette, che ricordo ancora una volta non sono case popolari, saranno pronte e potranno essere consegnate”, aggiunge il titolare delle Politiche sociali.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando gli appositi modelli predisposti e scaricabili dal sito del Comune di Campobasso www.comune.campobasso.it e dovrà pervenire all’ente, entro e non oltre il 15 settembre, a mezzo Pec: comune.campobasso.protocollo@pec.it. o consegnata direttamente allo sportello sito in via Cavour,5 piano terra previo appuntamento telefonico (0874 – 405598) al fine di evitare assembramenti di persone.

Per le informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0874-405598 nei giorni martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 o 0874 405552 nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.