In attesa di conoscere la categoria in cui sarà impegnato il Campobasso calcio (la serie D o la Lega Pro, in caso di ripescaggio), la società guidata da Mario Gesuè ha deciso di riconfermare in blocco la difesa dello scorso campionato: dopo Dalmazzi e Menna, resterà anche Sbardella.

A comunicarlo il club rossoblù in una nota diramata agli organi di informazione questa mattina (29 luglio). “Altra operazione in entrata per il Campobasso. Dall’asse Mandragora – De Angelis arriva la chiusura dell’accordo con il difensore romano Luca Sbardella che da agosto sarà di nuovo a disposizione di mister Cudini. Il classe 93’, la scorsa stagione giunto nel capoluogo nel mercato di riparazione, è pronto ad aggregarsi al gruppo già dai prossimi giorni. Esperienza, dedizione al lavoro e garanzia in fase di copertura, il Campobasso si assicura così una pedina importante per il reparto difensivo in attesa di nuovi colpi di mercato”.

La conferma di Sbardella si aggiunge a quella dei colleghi di reparto e già citati Dalmazzi e Menna, oltre che di Vanzan, Raccichini, Brenci, Candellori, Bontà Tenkorang e dell’attaccante Cogliati. L’unico acquisto è Di Domenicantonio, esterno d’attacco. Questi i giocatori per ora a disposizione di mister Cudini.

Foto: Ufficio Stampa SS Città di Campobasso