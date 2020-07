Campobasso, inoltrata domanda d’iscrizione in D: “Propedeutica al ripescaggio in C”

“Un primo passo fondamentale per la programmazione della prossima stagione agonistica”. Così la società del Campobasso commenta la domanda d’iscrizione in serie D inviata proprio oggi, 22 luglio, presso la Lega Nazionale Dilettanti.

I rossoblù si iscriveranno regolarmente al campionato di appartenenza, ovvero la serie D edizione 2020/2021. La parola ora passa alla Covisod che dovrà emettere parare positivo. “Certi del buon esito dell’iscrizione si ricorda che tale procedimento risulta propedeutico alla domanda di ripescaggio in Lega Pro” commenta il club.

E questo è un passaggio fondamentale, considerando che la tifoseria ci ha ormai ‘messo il dente’. Stando alle notizie che trapelano dai ‘Palazzi’, sembrerebbe esserci il posto tra i professionisti anche per il Campobasso. Ma per le ufficialità bisognerà attendere la seconda metà del mese di agosto.

Anche perché fino al 5 ci sarà tempo per tutte le società aventi diritto di iscriversi alla Lega Pro. Poi si farà la conta di chi non sarà in regola. E i Lupi sperano che si tratti di diverse società. Come si dice: “Mors tua, vita mea…”.