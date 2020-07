Non ce l’ha fatta a sconfiggere la malattia che da qualche tempo lo teneva lontano anche dal Consiglio comunale di Campobasso, in cui era stato eletto lo scorso anno. Esponente del Movimento 5 Stelle, Paolo Adamo è deceduto questa mattina, 20 luglio, a 66 anni.

Era molto conosciuto in città: titolare di uno dei negozi di arredamento più noti del capoluogo che aveva aperto nel 1975. Poi, da pensionato, la decisione di dedicarsi alla politica e di fare qualcosa per la sua città con il Movimento 5 Stelle, a cui aveva aderito dal 2016. “Desidero mettere a disposizione la mia esperienza professionale e di vita per il bene di Campobasso”, aveva detto nella campagna elettorale che aveva portato alla vittoria del sindaco pentastellato Roberto Gravina. In Municipio la notizia ha provocato sgomento e sconcerto, oltre che dolore per la famiglia e tutti coloro che lo conoscevano.

Diplomato in Ragioneria presso l’I.T.C. Pilla di Campobasso, per quasi un decennio ha ricoperto il ruolo di consigliere nazionale della Federmobili.

Appassionato di equitazione, è stato membro della Consulta Nazionale Sport Equestri (F.I.S.E.), presidente del Comitato Regionale FISE e giudice nazionale Salto Ostacoli. Paolo Adamo era anche socio del Lions Club di Campobasso che con un messaggio pubblicato su Facebook ha espresso cordoglio per i suoi familiari: “Il presidente e i soci tutti del Lions Club Campobasso, affranti, comunicano la scomparsa del Caro Socio Paolo Adamo e si uniscono al grande dolore della sua famiglia”.